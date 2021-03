Paljudes koogiretseptides on koostisosade nimekirja juurde märgitud, et muna peab olema toasoe, aga miks see oluline on, seda kirjas pole. Suhkrulille pagar kondiiter Mare Võting selgitab, mis juhtub tainaga ja sellega koos siis terve küpsetisega, kui koostisainete temperatuurisoovitustest kinni ei peeta.