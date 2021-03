INTERVJUU | Coopi ja Saku Õlletehase juhid: kas „öko” on vaid moesõna või hoolime tegelikult ka keskkonnast?

Alo Ivask: Coopi piirkondlikel ühistutel on 330 kauplust üle Eesti, mis on kahtlemata väga lai võrgustik. Kaubavedu nendesse kauplustesse on ressursimahukas, kuid teistpidi mõeldes, kui inimesed peaksid suurte massidena ise igapäevaselt sõitma kümnete kilomeetrite kaugusele toidu järele, oleks koormus veelgi suurem. Coopi eripära on, et meie kohalikud ühistud teevad palju koostööd oma piirkonnas tegutsevate väiketootjate ja farmeritega ning nagu äsja konjunktuuriinstituudi korraldatud uuring ka näitas, müüme üle Eesti kõige rohkem kodumaist toidukaupa. Kõik, mis kasvab ja toodetakse meie lähedal, on ka keskkonnale kokkuvõttes parem – see on vähem transporti, vähem toidu riknemist teel Eestisse ja tervislikum meile endile. Ka meie kaubandusvõrk ise on muutumas üha keskkonnasõbralikumaks, näiteks kasutab suur hulk kaupluseid seadmete jääksoojust, energiatõhusat valgustust. 15 Coopi kaupluse katusel on juba päikesepaneelid, samuti meie logistikakeskuse katusel, mis oma pindalalt on suisa Eesti suurim – päikeselisematel päevadel saame seal koguni 40 protsenti elektrist just päikesest. Kuna paljud teenused on väiksematest asulatest ära kolinud, oleme püüdnud sammhaaval neid tagasi tuua, näiteks ei pea inimesed sõitma suuremasse asulasse, et raha arvele panna või välja võtta.