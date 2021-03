Kus on kahvli koht ehk millises järjekorras tuleks söögiriistad sahtlisse laduda? Avalda arvamust!

Üks hoolas perenaine jagas sotsiaalmeedias fotot oma ideaalselt korda tehtud söögiriistasahtlist, kus olid asjad järjekorras noad, kahvlid, lusikad. Foto all uuris ta, kuidas teised oma söögiriistu hoiustavad ning sõda oligi lahti. Kokku on see postitus tänaseks saanud juba üle 10000 kommentaari, kuid üksmeelt saavutatud ei ole.

Paljud väidavad, et loogiline oleks tõsta kahvlid vasakule ja noad paremale, sest nii sa neid õhtusöögilauas ju käes hoiad. Teised aga vaidlevad, et seda rivi võiks hoopis vasakult lusikatega alustada.