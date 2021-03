10 toitu, mis aitavad rahuneda, kui närvid on viimase piirini läbi

2. Melissi on kasutatud juba tuhandeid aastaid tõhusa vahendina peavalu, migreeni, närvipinge ja stressist tulenevate sümptomite vastu. Taimeteed on kirjeldatud kui tuju tõstvat, halbu mõtteid peletavat ja tervet keha rahustavat eliksiiri. Hästi mõjuvad ka kummeli- ja piparmünditee.

5. Selleks, et suurendada mõtteselgust, söö avokaadosid, banaane, ube ja linnuliha. Need sisaldavad türosiini, mis on neurotransmitterite dopamiini ja norepinefriini oluline koostisosa. Need aitavad parandada keskendumisvõimet ja reaktsiooni. Joo piisavalt vett — vahel võib nõrga keskendumisvõime põhjuseks olla dehüdratsioon.