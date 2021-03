A. Le Coq astub rohelisi samme: veepudelid taaskasutatud plastist, kilede asemele kartong, klaastaara korduvkasutusse

A. Le Coqi juht Tarmo Noop sõnas, et ettevõte on astumas uude ajajärku, mis toob senisest olulisemalt fookusesse keskkonna teemad ja ettevõtte jalajälje tervikuna. Möödunud aastal alguse saanud tegevustega antakse lubadus järeltulevatele põlvedele jätta maha parem paik, kus elada. „Meid ümbritsevad keskkonnaprobleemid pole enam pelgalt riikidevahelised mured, me kõik peame võtma vastutuse puhtama ja parema tuleviku eest, tehes samme, mis selle eesmärgi poole meid edasi viivad," lausus Noop. Eriliselt suur roll on muudatuste läbiviimisel suurtootjatel, kelle tegevusest päriselt sõltub, kuhu lõpuks välja jõutakse. „Suurtootjatel on küll suurem jalajälg, aga just nemad annavad ka muudatuste läbiviimisel oluliselt suurema positiivse efekti nii keskkonnale kui tarbimisharjumuste muutmisele võrreldes väiketootjatega," lausus Noop.

Noobi sõnul on taolistest sammudest ja tegevustest rääkimine ülioluline, et aidata viia ühiskonnas läbi jõuline muutus keskkonna parandamise suunas. „Oleme võtnud ette selle sammu ja nüüd ka vastutuse midagi ära teha, lootes, et inspireerime ka teisi ja näitame, et maailma rohelisemaks muutmine on võimalik ja pole liialt keeruline. Ma ei väida, et oleme täna jõudnud oma tegutsemisega ideaalsesse tasakaalu, kuid kindlasti sellel teekonnal. Me usume, et ühiskond vajab keskkonnaalaselt paljude ettevõtete suurt pingutust ja loodame, et see paneb paljusid tootjaid selles suunas tegutsema ja miks mitte ka meist paremini," lisas Noop.