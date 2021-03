Suur tunnustus: Eesti käsitöödžinn valiti mainekal võistlusel maailma parimaks!

Junimperium Distillery üks asutaja ja brändi eestvedaja Tarvo Jaansoo lausus, et hoolimata sellest, et 2020. aasta oli erakorraline ja raske kõigile, saavutati käibekasv, mis oli suureks julgustuseks oma toodangu laiemale turustamisele ja müügivõrgustiku laiendamisele. "Meie esimene Sloe Gin nägi ilmavalgust möödunud aasta lõpus ja esimene partii ligi 700 pudeliga sai Eestis otsa juba pooleteise kuuga. Seda veel enne ülemaailmse tiitli võitmist," nentis ta.

Tema sõnul on paari aasta jooksul saadud palju tunnustusi, kuid The World Gin Awards konkurss on võrreldav maailmameistrivõistlustega, kus võit toob kaasa rahvusvahelist tähelepanu ja tunnustust. The World Gin Awards 2021 konkursist võtsid osa 47 riigi džinnitootjad, kelle jooke hindas rahvusvaheline žürii. Tähelepanu väärib ka detail, et selle aasta võistlusel oli osavõtt ligi 40 protsenti suurem kui eelmisel aastal, mistõttu oli konkurentsisõel varasemaga võrreldes veelgi tihedam.