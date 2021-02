VIDEO | Pakendivaba kuuspakk, mis säästab aastas 60 miljonit kilekotti!

Snap Packi tehnoloogia on juba globaalselt palju tunnustust saanud. Teiste hulgas on uuendus saanud ära märgitud Maailma Majandusfoorumil, maailma joogitööstuste innovatsioonikonkursil, Cannes Lionsi loovfestivalil jm.

Kuid Snap Pack ei tähenda, et pakendiinnovatsioon on nüüd „valmis ja lõplik”. Juba sel aastal loodab Carlsberg saada kasutusloa täiesti uudse lähenemisega pakendile – sajaprotsendiliselt looduslikele ja kestlikke põhimõtteid järgides toodetud taaskasutatavatest puidukiududest pudelitele. See Carlsbergi Green Fiber Bottle looks uue pakendi mitte pelgalt õlledele, vaid ükskõik millistele teistele jookidele või vedelatele toodetele.