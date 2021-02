RETSEPT: just selle kehakinnituse peaksid matkale kindlasti kaasa pakkima

Sel aastal on ilmataat õnnistanud meid rohke lumega, mis on kodumaa loodusrajad tõeliseks vaatamisväärsuseks muutnud. Talviste matkade õnnestumiseks on väga oluline ettevalmistus – lisaks sobivate riiete valimisele tähendab see ka toidupoolise kaasa tegemist. Koogikontori toidublogi autor Merilin Siimpoeg on loonud retsepti uue, kergelt suitsuse aroomiga Fazeri MUST sarja taskuleivaga, mis sobib suurepäraselt kihilise võileiva valmistamiseks – just selline on ideaalne matkale kaasa võtmiseks!