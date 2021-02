Vabariigi aastapäeva pidulaud kata eestimaise toiduga

Lisaks on kohalikud tootjad need, kes teavad täpselt, millised on meie traditsioonid ja maitse-eelistused. Sellest lähtuvalt pakutakse tooteid nii neile, kes eelistavad juba vanaemade retsepti järgi valmistatud kartulisalatit ja kiluleiba, kui ka neile, kes tahavad traditsioonilisele toidulauale uute maitsetega vunki juurde anda. Letid on kodumaal valmistatud liha-, kala-, pagari- ja köögiviljatoodetest lookas – vali vaid endale sobiv!