Palju õnne! Eesti toidukultuuri edendamise eest sai teenetemärgi tippkokk Roman Zaštšerinski: "Olen hämmingus! Väga uhke tunne on!"

“Ma olen ise natuke hämmingus, aga väga uhke tunne on olla nende teiste inimeste kõrval, kes on sellise autasu saanud. Ma ise ei pea ennast nii tähtsaks,” tunnistab mees.

Uhkest autasust hoolimata läheb töö restoranides tippkoka sõnul edasi täpselt samamoodi nagu varel. “Plaanis on maksta iga kuu töötajatele palka, hoida restoranid lahti ja säilitada töökohad, pidada veel natukene vastu, et saaksime selle praeguse aja üle elada. Proovime mitte positiivsust kaotada, natukene veel ja küllap varsti see saab läbi. Öeldakse ju, et pessimist on hästi informeeritud optimist! Klaas ei ole pooltühi ega pooltäis, vaid hea, et üldse mingi klaas on,” viskab mees nalja ja võtab Oma Maitse õnnesoovid tänuga vastu.

Mooni kodulehel tutvustatakse restorani nii: Mooni tulemist võrdleme külla tulemisega meie omaenda koju. Siin on kõik nii, nagu meile meeldib. Siin tehakse niisugust sööki, nagu just meile meeldib. Kolm Sibulat on Mooni väike vend ja sündis kodulehe kirjelduse järgi soovist Mooni väljakujunenud väga selgest stiilist pisut kõrvale astuda ja fantaasiat laiemalt rakendada. Kolm Sibulat asetub täpselt fast ja slow food’i vahepeale. Mantel ja Korsten on kahe eelneva väike õde ja pakub autorikööki, kus kesksel kohal on Vahemere maitsed.

LP-le on fine dining taustaga peakokk oma naasmist lihtsa ja maitsva toidu juurde sellega, et tema arvates on fine dining nagu teater, aga sa ei käi ju iga päev ega ka iga nädal teatris. Paremal juhul kaks korda kuus. „Ma kahjuks ei ole väga suur teatrifänn, ma ei käi seal isegi kaks korda kuus. Oskan seda nautida ja samuti meeldivad mulle head restoranid, aga saan palju suurema maitseelamuse, kui leian näiteks reisil olles mõne lihtsa koha, kus tehakse midagi hästi ägedat. See annab palju rohkem inspiratsiooni. Kohas, kus inimesed tunnevad end vabalt ja ümberringi on mõnus melu, mõtled: appi, kui hea toit! Paljud peakokad, kes ise ka fine dining-söögikohas töötavad, eelistavad lihtsamat toitu ja teevad üldjuhul oma kohad alati lihtsamad.”