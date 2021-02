RETSEPT | Kui riisist ja kartulist tüdimus peal, võta liha kõrvale hoopis itaallaste kuulus polenta

Maurizio on elanud Eestis juba 18 aastat ja töötanud kokana erinevates Itaalia restoranides Tallinnas. Ta on sündinud ja kasvanud Põhja-Itaalias, 40 km kaugusel Milaanost, Lombardias. See on piirkond, kus on traditsioon valmistada ja süüa polentat. Polenta on väga toitev roog, mistõttu seda süüakse just Itaalia külmemas piirkonnas ja eriti talvisel ajal. Lühidalt — polenta on maisijahust valmistatud roog.