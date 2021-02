AEG HAKATA SÄTTIMA | Pidupäeva siiruviirulised pavlovad leivakreemiga

„Meile eestlastele armsat musta leiba on võimalik väga mitmekülgselt nii soolastes kui ka magusates retseptides ära kasutada. Ja mis kõige vahvam, must leib on suurepärane komponent ka siis, kui ta on juba veidikene kõvaks läinud või kui on pätsist järele jäänud vaid selle otsatükid. Selle retsepti puhul kasutasin aga Fazeri MUST sarja pidupäeva versiooni ehk Pidupäevaleiba, millest valmis röstitud leivapuru näol maitserohke kreem. Leivakreemi tuleb valmistamisel üsna rohkesti, seega ei pea pavlovate täitmisel täidisega koonerdama,“ kommenteeris Värk.