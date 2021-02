Indiapärane hautis on täistaimne ja mõnusalt soojendav roog. Tšillipastat lisa maitse järgi kohe rohkem, kui oled tulise maitse ja küüslaugu sõber. Sotsiaalmeedia lemmik on kikerherne-lehtkapsa hautis juba ammu ja järjest rohkem populaarsust juurde koguneb. Peatoimetaja Siiri lemmikute hulka kuulub see roog samuti, sest seda on ülilihtne valmistada ja maitsekooslus on imehea!