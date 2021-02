VIDEO | Vaata, kuidas kiluvõileivast ja tordist sotsiaalmeediat hullutavaid pilte teha

Millise nurga alt võiks pildistada kiluleiba? Aga kooki? Kas ja kuidas see, mis värvi taldrikul toitu esitleda muudab seda, kui ahvatlev see pildil jääb? Vaata videost ja näed, kuidas väikestest nüanssidest sõltub väga palju! Juhendame, milliseid vigu vältida ja mida silmas pidada, et oma kiluleivast just see kõige kaunim foto välja võluda!