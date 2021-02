Miks tuleb jahu enne küpsetistesse lisamist kindlasti läbi sõeluda?

Miks tuleks jahu sõeluda?

Jahu, kakao ja tuhksuhkur võivad niiskust saades üsna kergelt tükki minna ja seejärel ka taigna sees tükkis olla. On olemas ka ebakvaliteetseid jahusid, suhkruid ja kakaosid, mis on juba poes või tehases olles niiskust saanud, seepärast märgitakse retseptidesse, et need tuleks läbi sõeluda.

Samuti aitab sõelumine jahu õhulisemaks teha, mis aitab sellel tainas ühtlasemalt jaotuda. Ehk siis: pakis on jahu tihedasti kokku pressitud, sõelumise tulemusel seovad jahuosakesed paremini vett ja jahu ei jää tükki.