RETSEPTID | Mida täna perele õhtusöögiks teha? Pakume välja viis rooga, mille valmistamiseks ei kulu rohkem kui pool tundi

Kui soovid, et üks kaste sobiks roaga kui valatult, siis vali brokolikattega kanafilee mangokastmega. “Oo, see paneering on nii hea!” Ole valmis taolisteks kommentaarideks, kui esimesed ampsud ürdisest ja juustusest kalkunifileest on suhu pistetud. Või proovi tomatisalatit avokaado ja India pähkli “parmesaniga” - taimne “parmesan” on üsna universaalne ja tugeva maitsebuketiga mõnus lisand, mida saab kasutada üsna samal moel nagu tavalist riivitud parmesani. Roheline pasta avokaado-basiilikukastmega serveeri lastete Shreki-pastana. Brokolipüreesupp wasabiga on lihtsalt imeline!