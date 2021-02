Söö nagu staar: Jennifer Anistoni kuulus pasta carbonara — loomulikult eriti tervislik ja kalorivaene

Mõned aastad tagasi maailma kaunimaks naiseks valitud Jennifer Aniston on jätkuvalt supervormis ja näeb imeline välja. Ta on mitmetele väljaannetele tunnistanud, et kaunis välimus nõuab hullumeelset pingutust trennisaalis ja rangeid piiranguid toitumises. Üks roog, millest näitlejatar on omale sobiva eriti "kõhna" versiooni teinud, on traditsiooniline carbonara.