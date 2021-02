Need on kolm hetke sinu elus, mis ei saa mööduda ilma musta leivata

Pühade püha toit

Vastlad, jõulud, jaanipäev – meil, eestlastel, peab tähtpäevast olenemata must leib alati laual olema. Kui traditsiooniliselt saadab seda mõnus kartulisalat, pekk või heeringas, siis tegelikult saab mustast leivast ka peenemaid piduroogasid valmistada, mis teevad sellest sinu peolaua vaieldamatu staari! Märksõnadeks on siinkohal musta leiva tort, leivajäätis või põnevad krutoonid, mis värskele pidupäevasalatile iseloomu lisavad. Fazeri sarja MUST laiast valikust leiab igale retseptile sobiva leivatoote – olgu selleks võileivatordile sobilik traditsiooniline must leib või hoopiski krõmpsuvad näkileivad, millega salatile põnevat tekstuuri lisada.

Loodusnaudingute lahutamatu kaaslane

Eesti pühadetraditsioonid keerlevad suuresti ümber toidu. Tasakaaluks võiks alati mõelda ka mõnele aktiivsele tegevusele, et pärast laua taga istumist veidi sirutada ja leiba luusse lasta – selleks sobib hästi mõnus rabamatk või lõbus päev kelgumäel, mida naudivad nii lapsed kui ka väärikamas eas pereliikmed. Aeg lendab looduses kiiresti ning selleks, et päeva jooksul nälg näpistama ei hakkaks, paki kaasa piisavalt vedelikku ja väike näks. Musta leiva kihiline võileib on selleks hea võimalus mitte ainult seepärast, et reeglina on selle valmistamiseks kõik vajalik toidukraam juba kodus olemas, vaid ka sellepärast, et koos toitainerikaste lisanditega on võileib maitsev ning toekas kõhutäide. Kihiliste rukkiburgerite valmistamiseks sobivad ideaalselt Fazeri sarja MUST uusimad liikmed ehk kergelt suitsuse aroomiga taskuleivad.

Kiire hetke kiirabi