Sõbrapäevašokolaadide test | Šokolaadimeister ütleb, millise kommikarbiga on täna mõtet silmarõõmu võrgutama minna

Sõbrapäev koputab juba uksele ja kellele ei meeldiks saada kingiks karp imemaitsvat šokolaadi? Poes müüdavaid sõbrapäeva disainiga šokolaadikarpe on niivõrd palju, et silme eest võtab kirjuks! Milline neist on aga kõige ehedam ning milline on liiga magus? Kas šokolaadimeister kiidab mõne neist ka heaks või soovitaks ostu hoopiski tegemata jätta?