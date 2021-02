Šokolaadiga kodus kokates võib nii palju valesti minna! Ekspert õpetab, milliseid vigu vältida ja kuidas luua imelisi hõrgutisi

Šokolaad, see hõrk luksus, on üsna kapriisne tooraine. On mõned nipid, mida teades jäävad šokolaadiglasuurid läikivad ja isetehtud maius kaunis.