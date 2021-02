Hea põhjus, miks peaksid tegelikult justnimelt tühja kõhuga poes käima, kuigi toitumisnõustajatele see mõte ei meeldi

Esiteks on siis suurem tõenäosus, et ostad huvitavamaid toiduaineid. Mine poodi nii näljasena, et kõht koriseb. Siis ei jälgi sa nii piinliku täpsusega oma koostatud nimekirja, vaid võtad riiulitelt kõike, mis huvitav tundub ja kuhjad korvi korralikult täis. Huvitavamad valikud aga annavad sulle võimaluse kodus rohkem eksperimenteerida ja põnevamaid kombinatsioone luua, ütleb Mauro. Haarasid kaasa uue salatikastme? Mõtle välja, kuidas seda kasutada. Kui maitsekombinatsioon on hea, on sul üks lahe asi jälle menüüvalikus juures. Kui ei maitse, siis teinekord tead, et enam ei osta.