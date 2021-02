Uued restoranid Tallinnas

Kui räägitakse tänavatoidust, siis esimese asjana tulevad silme ette burgerid ja friikad, kuid 818 Strrt Food on lisaks neile klassikalistele tänavatoidu hittidele saavutanud meistriklassi veel ühes valdkonnas, milleks on salat. Nimelt teavad nad, et hea salati saladus on rikkalik kaste ja krõbe paneering kanal või toful. 818 Street Food on alati hea idee, sest see sobib nii hilisõhtuseks snäkiks, aga ka hommiku alustajaks, mõlemal juhul on mõnus kogemus garanteeritud.