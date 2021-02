Geniaalne IDEE, mille peale lapsed vaimustusest kiljuvad: tee neile lumest jäätist!

Sega väiksemas kausis piim, kondenspiim ja vanilliekstrakt. Lund võiks kaussi algul vähem panna, mitte tervet kogust korraga. Sega läbi. Maitse, kuidas tundub, kui on liiga tummine, pane lund juurde. Kaunista vastavalt soovile (šokolaadiga, karamelliga, vahtrasiirupiga, moosiga vms) ja lase hea maitsta!

Mõned nõuanded ka: loomulikult sulab maius väga kiiresti, seega on kõige mõistlikum seda jäätist teha ja tarbida õues. Toas meisterdades pista serveerimiskausid enne jääkappi. Soovitaks veel, et söö kohe, aga ilmselgelt pole see vajalik, sest keegi nagunii oodata ei kannata.