TÕELINE HARULDUS: musta leiba leiab vaid üksikutes riikides

Veerme selgitab, et esimene teravili, mida teadlikult toiduks kasvatama hakati, oli nisu. „Koos nisuseemne levikuga Euroopasse liikus sellega kaasa umbrohuna tuntud rukis. Põhja-Euroopa kehvemad mullad ja jahe kliima sobisid rukkile aga ootamatult hästi ning peagi tõrjus see nisu sootuks põldudelt välja. Pealegi sai meie esiisadele ja -emadele kiirelt selgeks, et rukkijahust leib on seni valmistatud odraleivast kordi toitvam, säilib kauem pehme ega lähe seistes kibedaks. Nii polegi imestada, et just rukkist sai meie piirkonna põhiline teraviljakultuur ja leivavili,“ selgitab Veerme rukkileiva ajalugu.

Praegu on rukis maailmas üsna eksootiline teravili, mis valdavalt ainult siinkandis kasvabki – rukis moodustab vaid 1,5 protsenti kogu kasvatatava teravilja hulgast. Fazeri toodangus seisab meie igikestva rukkileivatraditsiooni eest MUST seeria.

Nime MUST kandvad tooted jõudsid esimest korda turule 2008. aastal, mil need võeti koguni nii soojalt vastu, et Fazeri mustast leivast kujunes aasta kõige edukam toode. Aastal 2010 pälvis MUST seemneleib koguni Eesti parima toiduaine kuldmärgise, mis annab aimu selle leiva olulisusest eestlaste toidulaual.

„Ka täna – enam kui kümme aastat hiljem – kuulub rikkaliku valikuga tooteperekond endiselt eestlaste lemmikute hulka,“ toob Veerme välja. Moodsatel aegadel on traditsiooniliste vormi- ja põrandaleibade kõrval tõusnud sama oluliseks erinevad variatsioonid, mille värskemate liikmete seast leiab nii taskuleiva ehk musta leiva palad, millega valmivad maitsvad rukkiburgerid, kui ka krõmpsuvate päevalilleseemne ja idandatud rukkiteradega põrandaleiva, millele annab erilise nostalgiahõngu näpuotsatäis köömneid.

„Iga klassik peab oskama ajaga kaasas käia ja nii ühendabki Fazeri MUST eestlaste sajandipikkuse armastuse leiva vastu kaasaegsete toidutrendidega. Tänu sellele jääb püsima eestlastele omane hoiak, et must leib peab alati laual ja ka reisikohvris kaasas olema,“ sõnab Veerme.

