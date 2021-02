PROOVI JÄRELE: 3 taimset ja tervislikku leivakatte retsepti, millega viia oma võileivad järgmisele tasemele

Erinevatest taimsetest koostisosadest leivakatted on ühtaegu maitsvad, tervislikud ja toitvad ning neist saab valmistada vähemalt mustmiljon erinevat maitsekooslust. Kui olemas on Fazeri MUST leib ja mõnus kiht taimset määret, siis ülejäänu piiriks on vaid fantaasia. Olgu palaleiva embuses salat, oad ja suitsulõhe või traditsioonilisel mustal leival avokaado, pošeeritud muna ja pikantne juust või hoopis midagi moodsat, nagu grillitud pirn ja halloumi juust.