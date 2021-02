Musta leiva paneeringus räimed või magusad trühvlid? Väärt ideed seisma jäänud musta leiva kasutamiseks

Leivasupp

Leivasupp on ajatu klassika, mis on aukohal nädalavahetuse menüüdes ja mida armastavad uues kuues serveerida ka tippkokad. Inga Paenurme leivasupi staar on Fazeri MUST leib, mis annab leivasupile traditsioonilise musta leiva maitse, kuid samal ajal muundub koos vahustatud hapukoore ja suviste marjadega kaasaegseks kulinaarseks elamuseks.