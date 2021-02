LIHTNE SPIKKER | Kolm kiiret nippi, kuidas avada kilekotti ilma suurema vaevata

Uue kilekoti lahti saamine on õudne peavalu! Vana hea nipp teha sõrm süljega kokku ei tööta praeguses olukorras ja on tegelikult olnud kogu aeg ääretult ebahügieeniline. Aga kuidas siis avada kilekotti nii, et ei peaks sellele pool päeva kulutama? Vaata videost!