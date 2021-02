Bolt ja Wolt avaldavad saladuse: kõige rohkem tellivad eestlased kulleriga koju just neid roogasid

Bolt Food globaalne müügijuht Nikolai Zenevitsh tunnistab, et kõige populaarsem on vaieldamatult kiirtoit. “Konkreetseid roogasid me nimetada ei saa, aga kümme kõige populaarsemat toidugruppi on burgerid, friikartulid, pitsad, sushi, kebabid, pokebowlid, pasta, pelmeenid, šašlõkk ja salatid.” Ka Wolti turundusjuht Taali Laur ei ole nõus täpseid toite välja tooma, nimetab ainult, et Woltis on samuti populaarsustabeli esimestel kohtadel pitsad, burgerid ja sushi, aga veel meeldivad eestlastele igasugused tervislikud bowlid ehk kausid.