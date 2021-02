Kaheksa põnevat ja arendavat tegevust

Õpi heegeldama

Heegeldamine nõuab alguses natuke harjutamist, kuid õnneks on internetis palju õppematerjali, et see äärmiselt meditatiivne tegevus korralikult käppa saada. Üsna pea lasevad käed juba omasoodu ning pea saab rahulikult oma mõttelõnga kedrata. Omaette boonuseks on ka lõngast valmiv ese, sest mis ise tehtud, see hästi tehtud. Lõngast rääkides, kõikvõimalikud nuudliroad sobivad pärast pikka heegeldustööd suurepäraselt kõhutäiteks.

Tee sõpradele maastikumäng

Actionbound äpp on kiire ja lihtne viis teha põnev ning kaasahaarav aardejaht perele või sõpradele. Mängus tuleb vastavalt koordinaatidele leida sihtkohti ja vastata küsimustele. Pärast pikka seiklust vabas õhus sobib üks mahlane burger või soe pirukas väga hästi auhinnaks osalejatele, kelle kõht on kindlasti aardejahi ajal tühjaks läinud.

Loo süsteeme, võida aega

Süsteemide loomine on oskus, kuhu tuleb alguses pisut aega investeerida, et hiljem rohkem aega nende arvelt tagasi saada. Peaaegu nagu raha investeerimine, kuid aeg on kõvasti rohkem väärt. Süsteemid tuleb aga hoolikalt läbi mõelda, näiteks kui kulutad iga päev tund aega, et kodus samast paarist sokke leida, tasub ehk kapid ümber organiseerida. Hea organiseerimise tulemuseks on ka muide salati kui toidu kontseptsioon, sest salat on kerge, lihtne ning kasulik, kus iga komponent on oma kohal.

Punu käepaelu

Käepael on lihtne ja väga armas viis näidata kellelegi, et temast hoolid. Käepaela valmistamise kunsti on kerge õppida, kuid keeruline on selles meistriks saada, teekond on siiski seda kindlasti väärt. Nii nagu sõprus ja käepaelad, käivad käsikäes ka sõprus ja pannkoogid, sest mis oleks parem kui pannkoogid heas seltskonnas, kus kõigil on oma käepael.

