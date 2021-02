Tihtipeale on pikal sõiduteekonnal parimaks sõbraks kaasamüüdav kohv tanklast või kiirtoidukohast. Aga kui maitsvad need päriselt on? Kas neid saab võrrelda peente ja kallite kohvidega või jääb antud soe jook siiski liiga vesiseks? Ja milline neist on see kõige parem? Kafo koolitaja Jens Padar uuris järele ja tema lemmikud on ilmselt üllatuseks paljudele!