Vihkad köögi koristamist? Need 10 liigutust võtavad kõik vähem kui ühe minuti!

4. Puhasta mikrolaineahju sisemus ära. Mida kiiremini sa mikrolaineahjus tekkinud toiduplahvatuse jäägid ära pühid, seda lihtsam su elu homme on! Kõige vastikum töö on kraapida mikrolaineahjust ja tavalisest praeahjust seal mitu päeva kuivanud toidujääke.

5. Pühi puhtaks külmkapi ukse külge kuivanud toidujäätmed ja näpujäljed. Erinevate plekkide ja lägaga koos olev külmikuuks on äärmiselt rõve ja isegi siis, kui kõik muu köögis särab kui prillikivi, jätab see mulje, et selles majas elab tõeline räpakoll. Kohe, kui hapukoor, salatileht või ühepajatoidu jäänus end ukse külge sätib, pühi see ära ja ongi elu puhtam ja lihtsam.