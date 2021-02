Kas teadsid? Need legendaarsed toidud leiutati täitsa kogemata ja peamiselt seetõttu, et köögis läks midagi väga valesti

Kartulikrõpsud on kättemaksuroog! Nimelt einestas Cornelius Vanderbil 1853ndal aastal restoranis Moon’s Lake House, mis asub Saratoga Springsis. Kui talle friikartulid toodi, vihastas ta hullupööra ja saatis need tagasi, sest need olevat olnud liiga paksud. Selle peale läks leili kokk George Crum, kes meelega nikerdas valmis nii õhukesed ja nii kõvad kartulid kui vähegi suutis. Kuigi see konkreetne episood on kahtluse alla seatud, on kindel see, et just Moon’s Lake House on restoran, kust kartulikrõpsud oma kuulsust koguma hakkasid.