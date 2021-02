Tippkokk Orm Oja on veendunud: neid roogasid ei tasu restoranidest küll koju tellida

“Valmistoidu puhul on üks asi: kui ta on valmis tehtud ja maha jahutatud, siis see on täiesti okei ja siis ma saan sellest aru. Aga kui toit seisab tundide viisi marmiidis soojalampide all, siis mõelge ise, siis ei saagi sinna midagi alles jääda. Kõigepealt 200 kraadine ahi, siis vanni, lamp peal — maitse kaob ära. Ma neid poe valmistoite väga tihti ei osta."

Samas tunnistas ta, et bensiinijaamades müüdav toit on tema meelest veel hullem: “Pigem eelistan poe valmistoitu kui bensuka oma. Maitse on kehv, nagu plastmassi sööksid. Vähemalt need poeleti toidud maitsevad enamvähem nagu toit, aga bensukates on küll kehv toit.”