Kui nädalavahetusel on külalisi oodata ja tahaks neile midagi head pakkuda, aga ülemäära palju pingutada ka ei viitsi, on pirukas või quiche suurepärane lahendus. Lahtised pirukad on ülimaitsvad ja pakuvad lõputult erinevaid variante, nii et saad ise valida, kas lähed lihtsa Quiche Lorraine`i teed või peenutsed kitsejuustu ja karamelliseeritud küüslauguga