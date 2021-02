Üks oluline asi, mida on lihasööjatel veganitelt õppida

Kuid kõik ei läinud siiski libedalt. Oksana räägib saates, kuidas ta esimest korda tofut proovis ning selle hoopis minema viskas. „Maitsemeeled muutuvad vastavalt sinu valikutele. Ka see on asi, mida ma nüüd olen teada saanud.“ Nüüd on tofust saanud ka pere väiksema liikme lemmiksöök. Ja tõsi see on, et mida rohkem sa näiteks kiir- ja valmistoitu sööd, seda maitsvam see sulle tunduma hakkab, kuigi toitaineväärtuselt ei ole see valik parim ning isudel ka ei näi just seetõttu lõppu tulevat.