Hitihoiatus! Sushi-sõõrikud on uus imeilus toidutrend, mida hakkad sel aastal absoluutselt igal pool nägema

Sushiriisi tunnuseks on ovaalsed terad, mis keetmisel tärklise tõttu kergelt kokku kleepuvad, mis muudab riisi pallikeste vormimise lihtsamaks. Poodides on müügil spetsiaalne sushiriis, selle puudumisel sobib pudruriis. Riisi ei tohi võtta palju ning käsi peab kindlasti niisutama vee või Tedzuga (äädika ja vee segu). Kõigepealt vormitakse piklik riisisalk, seejärel määritakse sellele wasabit ning asetatakse peale soovitud komponendid ja keeratakse rulli sushi-matiga.

Norit ehk vetikalehti kasutatakse tavaliselt sushi mähisena. See on ka garneering või lõhna- ja maitse tugevdajaks Jaapani nuudli roogades ja suppides. Tavaliselt röstitakse see enne tarbimist. Nori lehtede lõhna- ja maitseainesegud on muutuvad, kuid tavaliselt leidub neis sojakastet, suhkrut, saket, mirinit ja maitseaineid. Sushi-sõõrikute valmistamisel jääb nori tavaliselt välja, seda sõõrikuks keerata eriti hästi ei anna.

Sisuks ja koostisaineteks võib panna kõike, mida hing ihaldab, nt mereande, köögivilju, puuvilju jms. Sushi stiilid ja nende esitlusviis on väga erinevad, kuid peamine on see, et kõik komponendid peavad olema värskemaist värskemad.

Kõige populaarsem sushi on tehtud toore ja värske kalaga või mõne muu mere saadusega. Kuid viimasel ajal kogub populaarsust ka küpsetatud sushi ehk Tempura, mida eestlased armastavad hoopis kanaga. Rullid kaetakse Pankoga ehk meie mõistes riivsaiaga ja praetakse kuumas õlis. Tempura pole küll sama tervislik, kui värske sushi, kuid selle eest viib keele alla!