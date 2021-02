15 põhjust, miks peaksid just talveperioodil oma menüüsse rohkem vitamiinirikast porgandit lisama

1. Kui jälgid toiduainete aluselis-­happelist tasakaalu, siis porgand on aluseline. Kuna happelisi toiduaineid kipub meie igapäevatoidus rohkem olema, on oranžid juurikad siin heaks tasakaalustajaks.

2. Porgand käitub meie kehas nagu hemoglobiini tootmise tugiisik. Veel sisaldab see ohtralt karoteeni, mis aitab säilitada veresuhkru taset. Porgandi karotenoidid reguleerivad insuliini tootmist ning tasakaalustavad seetõttu veresuhkru taset.

3. Värsked porgandid on rikkad C-vitamiini poolest, mis omakorda soodustab kollageeni tootmist. Kollageen on valk, mis säilitab naha elastsuse ning hoiab ära kortsude ilmumise. Ka beetakaroteen muundatakse kehas A-vitamiiniks, mis aeglustab naha vananemisilminguid.

4. Porgandil on head antiseptilised ehk halbu baktereid tõrjuvad omadused ja seetõttu parandab porgand külmetushaigustele vastupidamist.

6. Porgandit peetakse vähki tõrjuvaks toiduaineks. Seal sisalduvad polüatsetüleeni antioksüdandid ja falkarinool (looduslik pestitsiid) aitavad vähki ennetada. Eelkõige on suudetud tõestada, et falkarinool aeglustab vähirakkude kasvu.

7. Porgand on rikas kaltsiumi poolest, mis on luude ja hammaste oluline koostisosa.

8. Uuringud näitavad, et erinevad porgandi karoteenikombinatsioonid, nagu beeta-karoteen, alfa-karoteen ja rasvlahustuv karoteen luteiin, aitavad võidelda südamehaiguste vastu. Porgand alandab kolesterooli­taset, kuna selle vees lahustuvad kiud seovad sapphapet ja eemaldavad seeläbi kehast halba kolesterooli.

9. Kas teadsid, et porgandimahl on ninasalvi koostises üsna tõhus. See mahl lahjendab üldse keha eritisi kõrvadest, ninast ja kurgust, aidates vältida ninakinnisust, sinusiiti ja tugevdada bronhe.