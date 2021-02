Kalev liitus maailma suurima kestliku tootmise programmiga Rainforest Alliance

„Rainforest Alliance programmiga liitumine on osa Orkla Eesti pikaajalisest kestlikkuse strateegiast,“ selgitas programmiga liitumist Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare. „See on oluline teema, kuigi Kalevi toodete tooraine tuleb kaugelt ja puudutab inimesi ja loodust tuhandete kilomeetrite kaugusel. Programm tagab, et kogu tarneahela toimimine, alates kakaokasvatajast kuni kaupluseni välja, vastab kestlikkuse põhimõtetele. Rainforest Alliance märgisega toodete puhul võib tarbija kindel olla, et tema valikud ei kahjusta loodust ega kakaokasvatajate huve,“ lisas Kaare.