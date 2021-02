Koorene pasta Türgi ubadega on toitev ja tervislik amps. Ühepannipart seenekastmes valmib imelihtsalt, aga maitse on nii luksuslik, et sobib pidulikukski sündmuseks. Pelmeene ei pea sugugi sööma vaid keedetult või praetult, kõrval hapukoor. Neid argiõhtu päästjaid saab kasutada laias plejaadis toitudes suppidest pajaroogadeni. Bataadihautis veiselihaga valmib kiiresti ja sobib riisiga, Iseloomuliku “Hiina maitsega” sealihaga vokiroog ei ole ülepingutatult vürtsidest tuline ja peaks hästi peale minema tervele perele