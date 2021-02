Koduköögist tuntud veganrestoraniks

Kui küsin, kas mõni retsept restorani algusaegadest on säilinud ka tänaseni, toob Mikk välja restorani leivanumbri, milleks on peediravioolid India pähkli kreemjuustuga. Kui kõik nüüd enda vaimusilmas pastat ette kujutasid, siis tuleb tunnistada, et nagu mina, te eksite. Raviool on ta ainult nime poolest, ehk siis India pähkli kreem on kahe imeõhukese ja krõbeda peediviilu vahele pandud. Kui uurisin, kuidas selle hõrgutise maitset kirjeldada, siis Mikk tunnistab, et seda ei saagi kirjeldada, tuleb ise järele proovida. Kui keegi on kunagi tabanud end mõttelt, et võiks midagi Vegan Restoran V menüüst proovida, siis uskuge, see on parim, millega algust teha.