Miks ei tohi nugasid nõudepesumasinas pesta?

Kvaliteetsed noad võivad küll kopsaka summa maksma minna, ent õige hoolduse puhul on võimalik nende eluiga märkimisväärselt pikendada ning hea noa väärtust mitmekordseks tõsta. Nagu öeldakse, "me pole nii rikkad, et osta odavaid asju!"

