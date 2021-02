Kuus ideed, kuidas soodsaid, aga väga igavaid purgiube maitsvaks ja tervislikuks roaks vormida

Röstsaiale katteks Unusta avokaadod, need on eilne päev! Ubadest saad palju maitsvama ja valgurikkama saiakatte. Lihtsalt purusta sobiv hulk valgeid ube, piserda peale pisut sidrunit, soola ja pipart ja saad ülimalt maitsva roa! Veel põnevaid kombinatsioone: kikerkerned sobivad imehästi karripulbri ja kurkumiga, punased oad tšillipubri ja köömnetega.

Kartulile lisandiks

Kõige kiirem ja lihtsam viis ubade kasutamiseks on visata nad ahjukartulitele lisandiks. Bataadi jõrvale sobivad kikerherned rohelise sibula ja magusa tšillikastmega, mustad oad koos magusa maisi ja avokaadoga ja väiksed valged oad hautatud peekoni ja spinatiga. Tavalise kartuli juurde proovi kikerherneid vürtsika tomatikastme ja praemunaga või suuri cannellini ube parmesani ja aurutatud brokoliga. Meie kultuuris ei ole kartuleid ja ube harjutud kokku panema, aga USAs on see üsna tavaline, nii et tasub proovida!