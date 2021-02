Kodu korda! 8 nutikat nippi, kuidas oma köök ja kiiresti ja efektiivselt puhtaks saada

2. Ummistunud kraanikausi äravoolutoru saad puhtaks, kui lahustad sinna sisse ühe nõudepesuvahenditableti. See lahustab äravoolutorru kogunenud rasvaklombid ja vesi saab jälle vabalt voolata. Vanni äravooluga võid samuti seda nippi katsetada. Loe ka: Hea mõte! Nõudepesumasina tabletiga saad puhtaks küürida ka oma räpase ahju

3. Väikseid kriime saad puitmööblilt eemaldada kreeka pähklitega: lihtsalt hõõru kriipsukest pähkliga ja see kaob.

4. Kuna see nõks on korduvalt enda väärtust tõestanud, tuletame seda uuesti meelde: parim vetsupotipuhastaja on kokakoola. Kalla potti, lase seista (eriti räige mustuse puhul terve öö) ja hommikul pühi harjaga puhtaks. Korras.