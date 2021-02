Nädalavahetusel küpsetajale: kas kasutada küpsetistes kuiv- või presspärmi? Kummaga saab kohevamad saiad-pirukad?

Kuivpärm on kuivatatud presspärm ja samuti kodupagaritele kasutamiseks väga mugav. "Kodus küpsetades kasutan kuivpärmi, kuna see säilib umbes aasta ja võib olla igaks juhuks alati kapis olemas. Kasutades ei ole kuivpärm nii ergas kui värske ja tuleb segada kuivaines või “käivitada” soojas vedelikus. Juhul, kui retseptides on märgitud presspärm ja kogus vajab teisendamist kuivpärmi kasutamiseks, tuleks kogus jagada kahega," õpetab Rahu. Kogenud küpsetaja ütleb, et maitsevahet kuiv- ja presspärmi vahel tema märganud ei ole.