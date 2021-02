Kui sööd hommikul neid kaheksat tervislikuks peetavat toitu, on sul juba paari tunni pärast kõht uuesti tühi

Pannkoogid sisaldavad palju ja neid kõige mõttetumaid kaloreid, mis su kehale kuidagi kasuks ei tule. Lisa veel ülimagusat moosi, siirupit või šokolaadikreemi ja sind tabab tõsine suhkru üledoos. Tee näiteks täisterapannkooke ja pane peale Kreeka jogurtit, et saada lisavalku, ning sobib ka värsketest või külmutatud marjadest valmistatud toormoos, kus pole liiga palju suhkrut, õpetab Huffpost. Hommikuti tasuks vältida ka saiakesi.

2. Hommikukrõbinad, milles on palju suhkrut ja vähe kiudaineid

Sama teema — sind tabab suhkru üleküllastus ning nälg juba ammu enne lõunat. Loe karbilt etikette ning vaheta need krõbinad välja tervislikemate ja kiudaineterikkamate vastu.

Neis võib olla küll madal rasvakogus, kuid on palju suhkrut. Võib olla ka vähe rasva ja vähe suhkrut, ent on palju sünteetilisi lisaaineid ning magustajaid, et maitse säiliks. Selle asemel söö Kreeka jogurtit või maitsestamata jogurtit, kui magusat vaja, lisa paar datlit või teelusikatäis mett.