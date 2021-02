Taimetoitu osatakse järjest rohkem hinnata: esimene vegan restoran sai Michelini tärni

Restorani omanik Claire Vallée tunnistas, et uudis nii suure tunnustuse pälvimise kohta tabas teda täiesti ootamatult. “Tundsin, et ma oleks nagu rongi alla jäänud,” kirjeldas ta väljaandele AFP hetke, mil sai kõne Guide Michelinist ja teate, et tema restoranile on omistatud üks tärn. Muide, ONA on lühend lausest “Origine Non Animale” ehk vihjab sellele, et restoranis kasutatakse vaid taimepõhiseid tooteid.