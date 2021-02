Söö nagu staar! USA uus president Joe Biden on lihtne mees ja tema suureks nõrkuseks on just see väga tavaline roog

Magustoiduks eelistab Biden jäätist, jäätist ja veelkord jäätist. Tema kodumaal on mehe jäätiselembus laialt teada ning mitmed tootjad on Bideni presidendiks saamise tähistamiseks loonud spetsiaalsed Joe Bideni jäätised.

Teada on ka see, et oma presidendikampaania käigus kulutas Joe Biden ühe konkreetse Jeni’s Splendid Ice Cream jäätisemargi peale rohkem kui 10000 dollarit. Ilmselt ei suutnud härra seda kogust kõike ise nahka pista, kuid summa, mille ta oli valmis oma lemmikroale kulutama, näitab, et jäätis on üks asi, mida mees tõesti väga tõsiselt võtab.