Huvitav teada: millal tuleks söögitegemise ajal potile kaas kindlasti peale panna ja mis puhul seda iial teha ei tohiks

Teine koht, mil kaas peaks kindlalt potil peal püsima, on siis, kui kaste, hautis või supp on juba õige konsistentsiga, kuid köögiviljad ei ole roa sees veel piisavalt pehmeks haudunud ja tahaksid neil seal veel pisut pehmeneda lasta. Siis pane pajale kindlasti kaas peale, et rohkem vedelikku ei aurustuks.

Ja eelpoolöeldud arvesse võttes on üsna loogiline, et kui soovid nii kuumust kui auru potti jätta, ei ole üldse mõtet potil kaant pealt ära võtta. Näiteks aurutamine ja hautamine nõuavad suurt kuumust ja suurt niiskust. Köögivilju, mereande ja teravilja on vägagi mõistlik aurutada, sest just nii saad parimad pehmed road, mis ei ole ära kuivanud. Hautamine sobib suurematele ja kiulisematele lihatükkidele, mis peavad pika aja vältel kuuma saama, et kollageen ja sidekude lahustuks ning liha muutuks suus sulavalt pehmeks.

Millal kaas pealt ära võtta?

Siis, kui su eesmärk on võimalikult palju vedelikku toidust välja aurutada, näiteks kastme või supi paksendamisel. Mida kauem rooga tulel hoiad, seda rohkem vett aurustub ja seda paksemaks ja tihkemaks ning seega ka maitserohkemaks toit muutub. Kui supp tundub pisut liiga vedel, lase tal ilma kaaneta pajas senikaua podiseda, kuni see on saavutanud sulle sobiva konsistentsi. Sama kehtib enamike kastmete kohta, mis peavad valmistamise käigus paksemaks keema. Retseptis on see tavaliselt kirjas ja kaste ise sisaldab kas veini, mahla või puljongit, mis tahavad vaikselt ilma kaaneta pannil või pajas aurustuda ja oma õige kastme konsistentsi saavutada.