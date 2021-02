Kas klaasid ja kruusid tuleks riiulisse panna põhi üles või allapoole? Ja kas sel üldse on tähtsust? Loe, mida ütleb ekspert!

Pidupäevaklaasid

Kõige õrnemad on šampanjaklaasid, mille ääred kipuvad väga kergesti purunema. Need tuleks kindlasti riiulile sättida jala peal. Sama kehtib veiniklaaside kohta. Kindlasti ei tohiks neid säilitada lahtisel riiulil otse pliidi kõrval, sest pliidilt lendub rasva, mis klaaside külge kinnitub ning siis tuleb sul iga kord enne joogi välja valamist klaasid üle pesta. Parem variant on kinnise klaasukse või kapiukse taga. Kui pidujooki tõesti väga harva tarbid ja korra kuus või aastas klaasid kapist välja tood, siis võid nad väga ettevaatlikult ka klaasisuu allapool tagasi panna, et tolmu ja muud mustust vähem sisse pudeneks, aga parim lahendus on siiski neid klaase jala peal hoida.

Üldised soovitused

Langan soovitab klaasidele leida koht kohe kraanikausi lähedusse. "Ma olen nii paljudes köökides süüa teinud ja märganud, et klaasid on paigutatud väga imelikesse kohtadesse. Kui tuleb jau ja tahaks lonksu vett, oleks kõige loogilisem avada kraani lähedal olev kapp ning sealt klaas võtta, eks? Millegipärast inimesed seda ei mõista ning teevad ise elu ebamugavaks, hoiustades klaase teises köögi otsas."

Muide, kõik klaasid tuleb enne kappi või riiulile panemist kindlasti korralikult kuivatada. Muidu jäävad esiteks koledad veeplekid, aga palju koledam on see, et tagurpidi pandud märja klaasi sees on igasugustel bakteritel väga mõnus endale pesa teha. Ja märg klaas võib riiuli külge lihtsalt kinni jääda ka.

Aga kas üksteise sisse tohib klaase panna?

Sõltub klaasist. Šampanjaklaase on üksteise sisse üsna keeruline toppida, veiniklaase samuti. Kokteiliklaaside puhul sõltub kujust - kui mahub, siis lase käia, ütleb Langan. Tuleb lihtsalt jälgida, et klaasid üksteise sisse väga tihedalt ei jääks ja kinni ei haagiks, siis on neid üsna keeruline lahti muukida ja tõenäoliselt need purunevad. Väga õhukesi klaase võiks siiski riiulitele eraldi panna. Torni ehitamiseks sobivad paremini paksemast klaasist nõud.