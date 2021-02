Kas see imetrikk tõesti aitab koroonaga kaduma läinud lõhna- ja maitsetaju taastada?

Kui koroonaviirus on röövinud lõhna- ja maitsetaju, on söömisega ilmselt üsna nirud lood — tahaks ju ometi midagi head, aga kõik maitseb nagu saepuru. Ja kui lõhna ka ei tunne, on kaks põhimeelt rivist väljas ning söögielamus ei olegi mingi elamus, vaid lihtsalt üks tüütu töö. Kas on mingi võimalus oma meeled uuesti kiiresti tööle saada? Sotsiaalmeedia väidab, et on.